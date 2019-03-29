МЧС: учебная тревога прозвучит в Алтайском крае

Новости 11.03.2019 9:37 610

12 марта в период с 11:35 до 12:15 спасатели будут проверять автоматизированные системы централизованного оповещения населения в Алтайском крае. Так, во всех городах и районных центрах края зазвучат электрические сирены, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели пояснили, что прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом «Внимание всем», который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Во время проверки вместо данных сигналов трёхкратно передается сообщение о проведении технических работ.

ГУ МЧС напоминает, что в случае сигнала оповещения гражданской обороны «Внимание всем», гражданам необходимо включить телевизионные приемники на программу «Россия 1», радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму «Радио России», и прослушать сообщение МЧС по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований.