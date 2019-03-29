Власти Иркутской области расселят жильцов «хрущевок»

Власти Иркутской области рассматривают варианты расселения жителей многоквартирных домов серии 1-335 - «хрущевок», сообщила в 11 марта пресс-служба правительства региона по итогам совещания по проблемам эксплуатации домов.
«Текущее состояние некоторых домов требует принятия механизмов расселения жителей с учетом обеспечения жилищных прав собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в этих домах, а также определения источников финансирования обозначенных мероприятий», - сказано в сообщении.
Министерство строительства Иркутской области подготовило предложения «по возможным механизмам расселения указанных домов». Их направят на обсуждение в муниципалитеты.