АлтГТУ приглашает на ярмарки профессий

Новости 11.03.2019 8:55 454

Алтайский государственный технический университет приглашает школьников принять участие в профориентационных ярмарках профессий «Строим будущее Алтая», которые пройдут в вузе 16, 23 и 25 марта.В мероприятиях уже зарегистрировались учащиеся гимназий №22, 42, 10, 63, 88, 79, 85, лицея №130 «РАЭПШ», школ № 1, 10, 84, 88, кадетских классов школ №91, 127, 89.

Как отмечают на факультете довузовской подготовки АлтГТУ, учащиеся этих школ выбрали АлтГТУ из предложенного списка вузов, расположенных в Барнауле. Профориентационные ярмарки профессий «Строим будущее Алтая» являются краевым проектом, который реализуется при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края.

По словам директора центра профессиональной ориентации АлтГТУ Виктора Мусько, в Алтайском государственном техническом университете подготовили специальные мероприятия. Для школьников организуют тренинги и экскурсии по лабораториям факультетов специальных технологий, института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, энергетического факультета, факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта. Презентации профессий проведут преподаватели и студенты института экономики и управления, факультета информационных технологий и военного учебного центра.

Как поясняют в отделении довузовской подготовки АлтГТУ, школы направляют заявки с тем, чтобы познакомить учащихся с направлениями подготовки инженерного профиля. Так, по приглашению школ представители технического вуза проводят выездные ярмарки профессий и в сельских школах Алтайского края.

Также с 12 по 14 марта профориентационные встречи пройдут со школьниками Кемеровской области.