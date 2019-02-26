Участники барнаульского проекта «Большая сцена» готовятся к спектаклю

В Барнауле продолжаются репетиции театральных групп юбилейного сезона «Большой сцены». В частности, на репетициях группы режиссёра Дарьи Уханковой актеры уже учат текст и примеряют на себя новые роли, сообщили «Наши Новости».
На этот раз, участники учились правильно падать и говорить скороговорки
За основу спектакля режиссер взяла произведение Ивана Вырыпаева «Город, где я». По её словам, сценарий был подобран под участников группы. Главная мысль пьесы заключается в том, что хорошее или плохое нужно заслужить.
«Я понимаю, что материал «зашел» в актеров. Это был материал, который их поразил, который пришелся им к сегодняшнему дню, попал в них. Просто удивление для меня, что мы так совпали», - отметила Дарья Уханкова.
Руководитель шоколатерии «Марчелато» Татьяна Шувакина добавила, что в своем спектакле группа расскажет про Барнаул с удивительной точки зрения.
Накануне состоялась первая встреча участников и режиссеров пятого, юбилейного сезона театрального проекта «Большая сцена»
«Мы расскажем, что наш город - волшебный. Ведь в этом городе живем мы: я, зрители и те, кто будет в этом всем участвовать», - пояснила участница проекта.
Напомним, в этом сезоне «Большую сцену» поддержал комитет по культуре Барнаула и Алтайский театр музыкальной комедии, партнером проекта выступил ПАО «Ростелеком». Финальный показ спектакля состоится 18 апреля во Дворце культуры Барнаула. Зрители увидят 4 разные постановки – от классических до ломающих театральные стандарты сцен.