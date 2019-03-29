Тотальный диктант-2019 пройдет в Барнауле 13 апреля

Новости 10.03.2019 16:30 746

13 апреля в Барнауле пройдет Тотальный диктант-2019. Регистрация участников стартует 3 апреля.

Для желающих принять участие в диктанте организованы подготовительные курсы. Они проходят каждую среду в АлтГУ в корпусе на Димитрова,66 в аудитории 1»Д» в 18:30.

«Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции - показать, что быть грамотным - важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски», - говорится на сайте мероприятия.

Каждый год текст для акции создает известный писатель. К участию допускается любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.