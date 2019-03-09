Алтайские артисты выступили на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске

Новости 10.03.2019 17:30 534

10 марта проект Алтайского края «Сибирская Масленица - мировой праздник» представили в рамках культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады. В программе были задействованы артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая, часть актерской труппы театра кукол «Сказка» и бийского театра «Куклы-великаны», сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Всего в Красноярск отправились более 40 человек. Артисты выступили в Парке Универсиады.

Напомним, 9 марта в Алтайском крае в 12-й раз прошел фестиваль «Сибирская Масленица». В этом году масштабный праздник состоялся в селе Новотырышкино на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье». Участниками проводов зимы стали 37 тыс. человек.