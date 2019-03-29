Барнаульская полиция задержала подозреваемого «угонщика» тележки из супермаркета

Новости 10.03.2019 14:30 593

В Барнауле полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в краже тележки для продуктов из супермаркета. В отношении 18-летнего парня возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Кража в магазине, расположенном на Павловском тракте, была совершена в дневное время. Работники торговой точки обнаружили факт хищения в ходе просмотра видеозаписи с камер наблюдения и обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу опознали по ней предполагаемого злоумышленника, выкатившего из магазина тележку. Сумма причиненного ущерба составила 2600 рублей», - говорится в сообщении регионального управления.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.