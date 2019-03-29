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Двое мужчин избили детей в Кемеровской области

Новости
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9 марта в Кемерове двое нетрезвых мужчин напали на подростков в жилом многоэтажном доме. Они избили детей и попытались их ограбить, сообщил очевидец происшествия в социальной сети.

Мужчина рассказал, что инцидент произошел в одном из общежитий города.

«Возле лифта на первом этаже стояла девочка заплаканная, ростом примерно 160 сантиметров, в розовом пуховике со светлыми волосами, просила помочь. Сказала, что двоих друзей несовершеннолетних утащили на второй этаж «два наркомана», - говорится в сообщении кемеровчанина.

Мужчина и его друг поднялись на второй этаж, где преступники схватили двух парней 15-16 лет. На место происшествия вызвали полицию. Один из злоумышленников задержан.

Автор: Политсиб.ру

Фото: politeka.net

#Кемерово #Кемеровская область #Происшествия