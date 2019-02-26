Единственный в мире профессиональный театр для глухих дает спектакли в Сибири

Новости 10.03.2019 12:30 503

Профессиональный театр с глухими актерами «Недослов» привёз в Новосибирск три спектакля. 9 марта он дал представление в уникальном жанре под названием «жестовая песня», сообщил портал «НГС».

«Здесь птицы не поют» - это спектакль по военным песням. Мы выбрали его из нашего репертуара потому, что хотим поделиться этой тематикой с нашими зрителями и это уникальный жанр - жестовая песня. В среде глухих это распространённая история: человек, который исполняет песню, её не слышит и поёт руками. Мы спектакль возим для того, чтобы показать, как это может быть на профессиональном уровне - как неслышашим людям, так и слышащим, чтобы они знали, что такое вообще возможно. Это мощный материал, который понятен всем и смотрится эмоционально», - рассказал директор театра «Недослов» Сергей Бидный.

Второй спектакль «Малыш и Карлсон» покажут сегодня, 10 марта. Он доступен слышащим и глухим детям, ведь его озвучивают дикторы по ролям.

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«Изначально он со скрипом пошёл в нашем репертуаре. Слышащие не понимали, как это делать, как они будут понимать спектакль на жестовом языке. А у неслышащих в принципе барьер непонимания, как ходить в театр, потому что всю свою сознательную жизнь, как правило, они в театр не ходили, потому что не было ни сурдопереводов, ни подстрочников. Театр им был недоступен в принципе. Мы его делаем доступным», -добавил Сергей Бидный.

Третий спектакль «Воля вольная» представят публике 11 марта.