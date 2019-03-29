«Трезвый батя» призвал жителей Алтая не злоупотреблять спиртным в праздничные дни

Новости 10.03.2019 10:39 441

Настоятель Успенской церкви села Шебалино Павел Тайначев опубликовал на своем видеоканале «Трезвый батя» ролик под названием «Предупрежден о последствиях», в котором поднимает проблему злоупотребления алкоголем. Священник посвятил ролик Международному женскому дню.

В новом видео мужчина рассказал о том, что в новостях все чаще говорится о трагедиях, произошедших из-за распития спиртного. Настоятель призвал жителей Горного Алтая ограничить употребление алкогольных напитков в праздничные дни.

В блоге «Трезвый батя» Павел Тайначев рассуждает на злободневные темы: ценности, религия, вредные привычки, воспитание и т.д. Первый ролик вышел в мае 2018 года. На канал подписаны 270 человек.