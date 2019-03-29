Несколько человек пострадали при столкновении трех автомобилей на Чуйском тракте

Новости 10.03.2019 11:07 561

Вечером 9 марта на Чуйском тракте в Республике Алтай столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили «Новости Горного Алтая».

Авария произошла в Майминском районе на участке между Айским мостом и Черемшанкой. Виновником стал 47-летний мужчина, управлявший Toyota Carina. Он частично выехал на встречную полосу дороги, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем Honda Accord. Иномарку Toyota Carina отбросило на двигающуюся в попутном направлении машину Toyota Land Cruiser 200 под управлением жителя Алтайского края.

Водитель автомобиля Toyota Carina и три пассажира Honda Accord, в том числе двое несовершеннолетних 2001 и 2013 года рождения, были доставлены с травмами в приемный покой медучреждения.

В пресс-службе МВД по Республике Алтай пояснили, что в отношении виновника аварии вынесено постановление по делу об административном правонарушении. По факту ДТП проводится проверка.