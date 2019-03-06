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«Взрывные» СМС. Бийчане получили сообщения о минировании торгового центра

Новости
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В Бийске 9 марта силовики эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Воскресенье» из-за сообщений о минировании здания, пишет «Бийский рабочий». СМС с угрозами взрыва были отправлены горожанам.

Бийчанин Виктор Мастеровой опубликовал в соцсети скриншот СМС, в котором говорится следующее: «В вашем здании находится мощное взрывное устройство».

Напомним, 6 марта из-за ложных сообщений о минировании в Бийске были эвакуированы гимназия №1 и филиал художественной школы в 23-м микрорайоне.

История продолжается. В Бийске эвакуируют школы из-за «минирования»

История продолжается. В Бийске эвакуируют школы из-за «минирования»

Новости

6 марта угрозы получили гимназия №1 и филиал художественной школы в 23-м микрорайоне

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Сергей Кулыгин, Бийский рабочий

#Бийск #Происшествия