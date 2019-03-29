В алтайском селе задержали мужчину с мешком марихуаны

Новости 09.03.2019 15:01 543

В селе Шадрино на одном из пустырей сотрудники Госавтоинспекции задержали 35-летнего жителя Барнаула по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Мужчина шел с мешком, наполненным веществом специфического происхождения. Все содержимое сотрудники полиции изъяли. Проведенное исследование установило, что в мешке находилась марихуана массой 110 граммов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.