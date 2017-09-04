Названа стоимость активов алтайской компании-монополиста, производящей цемент

Новости 09.03.2019 14:10 612

Имущество банкротящегося ОАО «Цемент» (единственный производитель цемента в Алтайском крае, ранее входил в крупный строительный холдинг «СтройГАЗ») оценено в 762,7 млн рублей, сообщает "Коммерсант".

Предприятию на праве собственности принадлежит 21 земельный участок общей площадью 137,77 га; 83 здания и сооружения и 355 единиц движимого имущества. Большая часть движимого и недвижимого имущества предприятия (на сумму 617,6 млн рублей) находится в залоге у банка ВТБ.

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ОАО «Цемент» - единственный в Алтайском крае производитель цемента и щебня. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка предприятия составляла 346,1 млн рублей, чистый убыток — 196,4 млн рублей.

Начиная с 2016 года, результатом финансово-хозяйственной деятельности «Цемента» является убыток, говорится в отчете оценщика. Это обусловлено снижением объемов производства продукции и высокой долговой нагрузкой. Так, по итогам девяти месяцев 2018 года ОАО «Цемент» получило убыток в размере 83,13 млн рублей.

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Основной владелец предприятия — ОАО «Стройгаз-Цемент» (75%) признан банкротом в 2017 году, в отношении него открыто конкурсное производство. В мае 2018 года банкротом признан и один из двух совладельцев «Стройгаз-Цемента» Евгений Ледин, в отношении него введена процедура реализации имущества, говорится в материалах суда. Принадлежащие ему акции ОАО «Цемент» номинальной стоимостью 1 тысячу рублей, балансовой стоимостью 2,2 млн рублей включены в конкурсную массу.