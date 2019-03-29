«Цветами не прикрыть насилие»: сибирячки митингом встретили международный женский день

Новости 09.03.2019 12:20 523

Акция в поддержку прав женщин прошла в Новосибирске 8 марта. Участники потребовали принять закон против домашнего насилия и отменить «вторую смену», пишет "Тайга.инфо".

Массовый пикет прошел в гайд-парке у театра «Глобус». Организаторы сначала заявили акцию в Первомайском сквере напротив мэрии, но «в силу обстоятельств» место пришлось изменить.

На пикет вышли около 30 активисток — чуть больше половины от заявленного числа. Они принесли лиловый флаг с символом феминистского движения и плакаты с лозунгами: «Цветами не прикрыть насилие», «Право на аборт — право на жизнь», «Суфражистки снова нужны».

"У нас есть дискриминация на рабочих местах. Многих не берут на работу из-за детей — да и, вообще, просто так. До сих пор существует список запрещенных профессий", - рассказала активистка Ксения Баскакова.

Она также напомнила про домашнее и сексуальное насилие, которое «не регулируются российскими законами». Также участница пикета упомянула «вторую смену» — так феминистки называют женскую работу по дому.

Ближе к концу пикета феминистки начали выкрикивать лозунги: «Свобода, равенство, сестринство», «Место женщины на баррикадах».