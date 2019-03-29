О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

В Томской области перевели евангелие, прочесть которое под силу 44 жителям России

Новости
513
0

Первый экземпляр Евангелия от Марка издан на чулымском языке в Томской области, сообщает газета Тегульдетского района "Таежный меридиан".

Издание книги одобрил совет Русской Православной Церкви в Москве. Книга иллюстрирована изображениями быта аборигенов Тегульдетского района, освоивших регион много веков назад. Переводом евангелия занимался местный житель Василий Габов.

На чулымском языке книга называется "Маркадын Чакшычут ёсь тилге шыйлылган".

По данным Росстата, по итогам переписи населения 2010 года (более актуальных данных нет), чулымским языком в России владело 44 человека.

"Уже проведена черновая работа по переводу второй книги - Евангелия от Иоанна, приступили к переводу Евангелия от Матфея", - приводит газета слова священника Алексея Самсонова, возглавлявшего перевод православной книги на чулымский язык.

По его словам, предполагается перевести все четыре евангелия.

Автор: Политсиб.ру