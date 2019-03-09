Яна Кирпиченко стала чемпионкой Универсиады в женской эстафете

Яна Кирпиченко, единственная спортсменка из Алтайского края, вошедшая в состав сборной России на Универсиаде, завоевала золотую медаль в лыжной эстафете. Гонка прошла в Красноярске 9 марта.
Кирпиченко бежала первый этап за российскую сборную. Далее пятикилометровый отрезок по очереди преодолели Екатерина Смирнова и Алиса Жамбалова. На финише преимущество российской сборной составило более 1,5 минут над преследователями - командами Японии и Италии.
Девушка является единственной представительницей региона в составе студенческой сборной России
Таким образом Яна Кирпиченко к двум ранее завоеванным бронзовым медалям в индивидуальных гонках добавила золото в эстафете. Еще одна попытка - в спринте - для спортсменки окончилась неудачей: она выбыла на стадии 1/4 финала.
Определенные шансы на успех имеет Кирпиченко и в заключительной гонке - масс-старте на 15 км. Между тем еще накануне Универсиады спортсменка тяжело переболела, поэтому по собственному признанию, на медали в Красноярске особо не рассчитывала.
Лыжница является единственной представительницей региона в составе студенческой сборной России