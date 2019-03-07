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Алтайский студент взял «серебро» на Универсиаде в Красноярске

Новости
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8 марта в Красноярске прошли финальные забеги в командных смешанных спринтах классическим стилем XXIX Всемирной зимней универсиады. Андрей Собакарев с Полиной Некрасовой на них завоевали серебряные медали, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».

В борьбе на последнем круге они уступили 10 секунд победителям гонки Александру Терентьеву и Христине Мацокиной. Бронзовые медали получили финские спортсмены.

Напомним, Андрей Собакарев учится на четвертом курсе психолого-педагогического факультета Горно-Алтайского государственного университета. На универсиаде он уже завоевал бронзу в спринте свободным стилем.

Коронная дистанция Андрея – 30 км классическим стилем (масс-старт). Именно на этой дистанции он добивался наибольших успехов. На универсиаде эта гонка пройдет в последний день соревнований, 12 марта.

Алтайский лыжник взял «бронзу» на Универсиаде в спринте

Алтайский лыжник взял «бронзу» на Универсиаде в спринте

Новости

Его отставание от лидера составило 2,07 секунд

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Автор: Политсиб.ру

Фото: eadaily.com

#Андрей Собакарев #Универсиада