Алтайский студент взял «серебро» на Универсиаде в Красноярске

8 марта в Красноярске прошли финальные забеги в командных смешанных спринтах классическим стилем XXIX Всемирной зимней универсиады. Андрей Собакарев с Полиной Некрасовой на них завоевали серебряные медали, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».
Напомним, Андрей Собакарев учится на четвертом курсе психолого-педагогического факультета Горно-Алтайского государственного университета. На универсиаде он уже завоевал бронзу в спринте свободным стилем.
Коронная дистанция Андрея – 30 км классическим стилем (масс-старт). Именно на этой дистанции он добивался наибольших успехов. На универсиаде эта гонка пройдет в последний день соревнований, 12 марта.
Его отставание от лидера составило 2,07 секунд