В Барнауле за 300 млн продают земельный участок на Правобережном тракте

Новости 08.03.2019 17:10 518

В Барнауле, на Правобережном тракте продают земельный участок площадью 34 гектара за 300 млн рублей, сообщает сайт «Недвижимость Алтая».

Владелец участка указывает, что объект подходит для строительства большого торгово-развлекательного центра, логистического центра и жилого поселка. Поблизости расположена дорожная развязка на Старый и Новый мосты и съезд с федеральной трассы. Продавец отмечает, что в радиусе восьми километров идет активная застройка многоквартирными домами.

По данным сайта «Недвижимость Алтая», сегодня участок один из двух самых дорогих в Алтайском крае.