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В Барнауле за 300 млн продают земельный участок на Правобережном тракте

Новости
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В Барнауле, на Правобережном тракте продают земельный участок площадью 34 гектара за 300 млн рублей, сообщает сайт «Недвижимость Алтая». 

Владелец участка указывает, что объект подходит для строительства большого торгово-развлекательного центра, логистического центра и жилого поселка. Поблизости расположена дорожная развязка на Старый и Новый мосты и съезд с федеральной трассы. Продавец отмечает, что в радиусе восьми километров идет активная застройка многоквартирными домами.

По данным сайта «Недвижимость Алтая», сегодня участок один из двух самых дорогих в Алтайском крае.

Барнаульцы делятся фото и видео горевшего ТРЦ &laquo;Весна&raquo;

Барнаульцы делятся фото и видео горевшего ТРЦ «Весна»

Новости

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Автор: Политсиб.ру

Фото: realtai.ru

#участок #недвижимость #продажа