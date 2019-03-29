Стало известно, когда в Алтайском крае пройдет чемпионат «Абилимпикс»

Новости 08.03.2019 14:05 617

На заседании организационного комитета по подготовке к чемпионату Алтайского края «Абилимпикс» 2019 года определили даты конкурса. Он пройдет 10 - 11 сентября на базе Бийского промышленно-технологического колледжа, сообщает официальный сайт правительства региона. Функции регионального волонтерского центра «Абилимпикс» возложены на волонтерский центр Алтайского госуниверситета.

Чемпионат будет организован для трех категорий участников по 14 компетенциям на площадках шести образовательных организаций города Бийска. Впервые соревнования пройдут по компетенциям: «Администрирование баз данных», «Кирпичная кладка», «Разработка программного обеспечения (Программирование)» - для категории «Студенты», «Столярное дело» - для категории «Школьники».

Планируется, что в профессиональном конкурсе примут участие более 70 конкурсантов и экспертов и около 90 волонтеров. Кроме соревновательной части в программу войдут деловые, культурные ипрофориентационные мероприятия, уточняют в Министерстве образования и науки Алтайского края.