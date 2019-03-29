Стало известно, когда в Алтайском крае пройдет чемпионат «Абилимпикс»

На заседании организационного комитета по подготовке к чемпионату Алтайского края «Абилимпикс» 2019 года определили даты конкурса. Он пройдет 10 - 11 сентября на базе Бийского промышленно-технологического колледжа, сообщает официальный сайт правительства региона. Функции регионального волонтерского центра «Абилимпикс» возложены на волонтерский центр Алтайского госуниверситета.
Планируется, что в профессиональном конкурсе примут участие более 70 конкурсантов и экспертов и около 90 волонтеров. Кроме соревновательной части в программу войдут деловые, культурные ипрофориентационные мероприятия, уточняют в Министерстве образования и науки Алтайского края.