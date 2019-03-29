Губернатор Алтайского края поздравил жительниц региона в своем Instagram

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил женщин с 8 марта в социальной сети Instagram.

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с праздником весны! Этот день – прекрасный повод сказать спасибо за то, что в праздники и в будни, в печали и радости вы всегда рядом. Спасибо за поддержку, понимание и заботу! Желаю вам счастья и добра! Будьте всегда молоды, красивы и любимы!» – написал Виктор Томенко.