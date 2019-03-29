Губернатор Алтайского края поздравил жительниц региона в своем Instagram

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил женщин с 8 марта в социальной сети Instagram.
«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с праздником весны! Этот день – прекрасный повод сказать спасибо за то, что в праздники и в будни, в печали и радости вы всегда рядом. Спасибо за поддержку, понимание и заботу! Желаю вам счастья и добра! Будьте всегда молоды, красивы и любимы!» – написал Виктор Томенко.
На момент выхода новости пост губернатора собрал уже более 2500 отметок «Мне нравится» и десятки благодарных комментариев от женщин. Жительницы региона выражают надежду, что Виктор Томенко изменит социально-экономическую ситуацию в крае к лучшему. Некоторые пользователи благодарят родителей губернатора за то, что воспитали достойного сына.