«Алтай-Кокс» поздравил сотрудниц с международным женским днем

Алтай-Кокс в Международный женский день организовал для сотрудниц праздничный концерт, креативную площадку для фотосессий, награждение и розыгрыш призов.
Восемнадцать работниц завода получили почетные грамоты и благодарности от предприятия и профсоюзного комитета.
На праздничной сцене выступили чемпионы высшей лиги КВН – команда «Дети лейтенанта Шмидта».
Завершился концерт праздничной лотереей. Десять заводчанок выиграли сертификаты на посещение SPA-салона. В фойе заводоуправления открыли фотозону с оригинальными композициями из воздушных шаров и живых зеркальных скульптур – эффектный фон для профессиональных фотосессий.
В этот праздничный день подвели итоги творческого конкурса женсовета «Весенний букет». Сотрудницы завода создали букеты из бумаги, шерсти, бисера, цветных ленточек, атласных тканей. Победителем стала Ольга Соболева, дозировщик углеподготовительного цеха.