Девушку, пострадавшую от взрыва газа в поселке Малиновский, доставили в Барнаул

Новости 08.03.2019 10:34 492

7 марта девушку, пострадавшую во время пожара в поселке Малиновский Алтайского края, около 7 часов вечера доставили в токсикологическое отделение краевой клинической больницы. Об этом сообщил в социальной сети Facebook начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев. По данным министра здравоохранения края Дмитрия Попова, состояние пациентки стабильное.

Напомним, накануне в двухквартирном жилом доме в поселке Малиновском Алтайского края из-за взрыва бытового газа случился пожар. Погибли два человека, еще двое получили серьезные травмы.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил краевому министерству здравоохранения принять все необходимые меры для оказания медицинской помощи пострадавшим.