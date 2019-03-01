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В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

Новости
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В ночь на 8 марта в Барнауле автомобиль Nissan сбил двух человек на пешеходном переходе. Трагедия произошла в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова, сообщают подписчики групп «Barnaul22» и «Инцидент Барнаул».

«Сбили женщину и мужчину. Женщину насмерть, мужчину увезли в больницу в очень тяжелом состоянии. Сбили на пешеходе. Водилу сразу спрятали от родственников», - рассказал подписчик группы «Barnaul 22».

Официальная информация о происшествии ожидается днем, 8 марта.

Также известно, что вечером, 7 марта на площади Октября произошло ДТП с участием трех автомобилей: Nissan, Hyundai  и Prado. Все три машины получили серьезные повреждения.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: tvc.ru