В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

Новости 08.03.2019 9:15 682

В ночь на 8 марта в Барнауле автомобиль Nissan сбил двух человек на пешеходном переходе. Трагедия произошла в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова, сообщают подписчики групп «Barnaul22» и «Инцидент Барнаул».

«Сбили женщину и мужчину. Женщину насмерть, мужчину увезли в больницу в очень тяжелом состоянии. Сбили на пешеходе. Водилу сразу спрятали от родственников», - рассказал подписчик группы «Barnaul 22».

Официальная информация о происшествии ожидается днем, 8 марта.

Также известно, что вечером, 7 марта на площади Октября произошло ДТП с участием трех автомобилей: Nissan, Hyundai и Prado. Все три машины получили серьезные повреждения.