«Лесонарушитель» заплатит более млн рублей за срубленные березы в Алтайском крае

Новости 07.03.2019 19:05 535

Житель Заринска по решению суда заплатит более миллиона рублей за незаконную рубку лесных насаждений. Заготовленную древесину он планировал использовать в личных корыстных целях, сообщили в минприроды Алтайского края.

Летом прошлого мужчина, действующий на основании доверенности и осуществлявший лесозаготовительные работы по договору купли-продажи лесных насаждений, срубил берёзы сверх разрешённого объёма.

"Лесонарушитель" полностью признал свою вину. Заринский районный суд приговорил виновника к лишению свободы на два года и восемь месяцев условно и к уплате ущерба в размере 1 млн 348 тыс. 241 рублей.