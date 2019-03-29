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«Лесонарушитель» заплатит более млн рублей за срубленные березы в Алтайском крае

Новости
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Житель Заринска по решению суда заплатит более миллиона рублей за незаконную рубку лесных насаждений. Заготовленную древесину он планировал использовать в личных корыстных целях, сообщили в минприроды Алтайского края.

Летом прошлого мужчина, действующий на основании доверенности и осуществлявший лесозаготовительные работы по договору купли-продажи лесных насаждений, срубил берёзы сверх разрешённого объёма. 

"Лесонарушитель" полностью признал свою вину. Заринский районный суд приговорил виновника к лишению свободы на два года и восемь месяцев условно и к уплате ущерба в размере 1 млн 348 тыс. 241 рублей.

Автор: Политсиб.ру

#Алтайский край #Штраф #Суд