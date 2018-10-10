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Красноярскую мэрию забросали «коктейлями Молотова» в день открытия Универсиады

Новости
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Полиция Красноярска задержала двух молодых людей, бросавших «коктейли Молотова» в здание мэрии города, сообщил руководитель пресс-службы регионального главного управления МВД Владимир Юрченко.

«Задержаны двое мужчин 25 и 27 лет за попытку поджога и умышленной порчи имущества административного здания. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Попытка умышленного повреждения или уничтожения имущества» и «Хулиганство», - сказал Юрченко.

Поджог случился в ночь на 3 марта, в то время, когда в городе соревновались спортсмены Универсиады и гостил президент России Владимир Путин.

Сейчас подозреваемые задержаны, в отношении одного из них назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В социальных сетях Красноярска пользователи разместили видео, на котором видно, как молодой человек бросает окна администрации города бутылки с зажигательной смесью. Между тем с места преступления убегали двое. Один из хулиганов пролил жидкость на себя, и на нем загорелась одежда.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Sibnovosti.ru

#Красноярск #поджог #коктейль Молотова