«Не хватило баллов». Жильцы аварийного дома в Барнауле шесть лет ждут обещанного ремонта

Новости 07.03.2019 12:45 1194

Барнаульские общественники сообщили о том, что администрация города до сих пор не отремонтировала дом №106 по улице Антона Петрова. Железнодорожный районный суд еще в 2013 году обязал чиновников выполнить капремонт пятиэтажки.

Жители аварийного дома обратились в общественную правозащитную организацию «Гражданский патруль». Общественники, в свою очередь, направили жалобу в прокуратуру и запрос в администрацию. Ответы ведомства и мэрии есть в распоряжении «Политсибру».

Изначально капитальный ремонт планировалось провести в 2019 году, но позже на заседании комиссии по формированию перечня объектов было принято решение о переносе сроков. Так, дом могут отремонтировать лишь в период 2020-2021 годов. Согласно ответу прокуратуры, местные органы власти не исполнили решение суда, что предполагает наступление правовой ответственности.

Еще в 2013 году администрация заявила, что денег на ремонт вышеназванного дома нет. И это несмотря на то, что существует несколько возможностей изыскать необходимые средства. В своем ответе активистам мэрия указывает причину переноса сроков следующую: депутаты Барнаульской городской думы отклоняют просьбу об увеличении бюджетных ассигнований.

«Указанный вопрос повторно выносился на рассмотрение Барнаульской городской Думы: в апреле 2015, марте 2016, апреле 2017, марте 2018. Решение об увеличение бюджетных ассигнований, в том числе, на исполнение судебных решений по проведению капитального ремонта, было отклонено, в связи с чем решение суда не было исполнено», - пояснил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

Кроме того, мэрия назвала еще одну причину, по которой ремонт до сих пор не проведен – недостаток баллов аварийности.

«Постановлением администрации города от 16 октября 2018 определены критерии отбора предложений для включения в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города в рамках реализации программы. Учитывая сумму баллов, сложившуюся в отношении указанного дома, на заседании комиссии по формированию перечня объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города в рамках реализации программы, 19 ноября 2018 принято решение о переносе срока разработки проектно-сметной документации и капительного ремонта указанного объекта на 2020-2021 годы», - отметил Алексеенко.

Пока городские власти медлят, отмечают общественники, «дом 1967 года гниет на глазах». По их словам, в кровле появились дыры, сквозь которые в здание попадает влага. От сырости страдают не только квартиры, но и вся конструкция дома. Жители считают, что срочный ремонт кровли может продлить срок эксплуатации здания на десятки лет.

«В настоящее время жильцам продолжают поступать однотипные ответы, в которых сказано, что решить проблему возможно только в 2020-2021 гг. На самом деле ждать несколько лет уже невозможно, состояние дома постоянно ухудшается. За два года могут произойти существенные разрушения, которые могут причинить вред здоровью граждан. Также у нас нет гарантий, что в 2020 году снова не перенесут дату начала капремонта. В любом случае мы будем добиваться срочного проведения капитального ремонта», - прокомментировал ситуацию активист Игорь Берг.

В итоге прокуратура города внесла представление в адрес председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула. Ведомство уточнило, что копия обращения общественников направлена в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Алтайскому краю.

Сколько еще продержится дом – неизвестно. А пока жителям остается надеяться, что несвоевременный ремонт не приведет к очередной трагедии.

Напомним, ситуация с аварийными домами в Алтайском крае обстоит далеко не лучшим образом. Так, в конце прошлого года в многоквартирном доме Бийска на ребенка обрушился потолок. При этом, еще с 2014 года жители дома несколько раз обращались в управление ЖКХ администрации Бийска с просьбой провести капитальный ремонт кровли. В свою очередь суд наложил на администрацию города обязанность до 1 ноября 2018 года отремонтировать кровлю дома, но ремонт так и не сделали.