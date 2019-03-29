Каждый второй клиент ВТБ пользуется программами лояльности

По итогам 2018 года участниками программ лояльности банка ВТБ являются 5 млн человек, что составляет почти половину от общего числа активных клиентов. Из них более половины участников используют программу «Коллекция» (2,8 млн человек). За прошедший год они оформили почти полмиллиона заказов, в топ-5 наиболее популярных категорий входят «Сертификаты», «Электроника», «Красота и здоровье», «Билеты в кино», «Детские товары» и «Авиа-билеты».
Около 40% подключенных к «Коллекции» клиентов ВТБ проживают в регионах ЦФО, 20% - на Северо-Западе. Также программой лояльности активно пользуются жители Иркутской, Свердловской и Новосибирской областей.
«Клиенты активно используют возможности программ лояльности ВТБ – в прошлом году их транзакционная активность выросла на 20%. На сегодняшний день мы предлагаем одни из лучших условий на рынке: бонусы начисляются за любые покупки по карте во всех торговых точках мира, а также за открытие банковских продуктов», – отмечает старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.
Важным преимуществом программы «Коллекция» является возможность получить повышенные бонусы – до 11% за покупки у партнеров программы: Перекресток, Утконос, AliExpress, Yves Rocher и другие и дополнительно до 6% от банка.