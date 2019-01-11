Мужчина из алтайского села, напавший на кочегара, заключен под стражу

Новости 07.03.2019 9:15 391

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу 55-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство жителя села Манжерок в Республике Алтай, сообщает региональное управление МВД.

Вечером 28 февраля в помещении кочегарки одного из учреждений, расположенных в селе Манжерок, мужчины распивали спиртное. Недовольный поведением кочегара, 55-летний преступник ударил его в грудь ножом. Жертве была оказана своевременная медицинская помощь. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.