Алтайский лыжник взял «бронзу» на Универсиаде в спринте

Новости 07.03.2019 8:15 457

Накануне на XXIX Всемирной зимней универсиаде-2019 в Красноярске у лыжников прошли соревнования в спринте свободным стилем. Студент Горно-Алтайского государственного университета Андрей Собакарев стал на дистанции бронзовым призером. Его отставание от лидера составило 2,07 секунд, сообщает сайт «Спорт-экспресс».

Победу на дистанции одержал российский лыжник Александр Терентьев, на втором месте Ассет Дюссенов из Казахстана, сообщает «Спорт-экспресс». Интересно, что первым к финишу пришел россиянин Иван Якимушкин, но он был дисквалифицирован за нарушение правил, что и позволило Андрею стать третьим.

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Напомним, 3 марта состоялась индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Андрей занял в ней пятое место, уступив лидеру, студенту Тюменского индустриального университета Ивану Якимушкину, 51,8 секунды.

4 марта на десятикилометровой гонке преследования у мужчин свободным стилем Андрей Собакарев выступал под пятым стартовым номером по результатам предыдущей гонки. В упорной борьбе Андрей финишировал шестым, гонку преследования вновь выиграл Иван Якимушкин. На этот раз отставание Андрея от лидера составило 1 мин. 02,4 секунд.

Следует отметить, что коронная дистанция Андрея – 30 км классическим стилем. Именно на этой дистанции он традиционно добивался больших успехов. На универсиаде эта гонка пройдет в последний день соревнований, 12 марта.

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Андрей Собакарев – мастер спорта России по лыжным гонкам, с 2017 года входит в состав сборной страны. В январе 2019 года стал чемпионом мира среди молодежи в масс-старте на 30 км классическим стилем, а также в престижной лыжной гонке «Тур де Ски» занял шестое место в масс-старте классическим стилем и выполнил норматив мастера спорта России международного класса.

Универсиада — молодежный аналог Олимпиады, Всемирные студенческие спортивные игры. Проводятся каждые два года. К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям.