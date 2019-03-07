Последний шанс. Виктор Томенко попросил «Промсвязьбанк» подумать о судьбе Иткульского спиртзавода

Новости 07.03.2019 7:10 1296

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил руководителя временной администрации «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова создать рабочую группу для решения вопроса по задолженности Иткульского спиртзавода. В настоящее время предприятие имеет долг в 140 млн рублей перед банком.

Иткульский спиртзавод - один из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, обеспечивает работой 430 человек и является градообразующим предприятием в селе Соколово Зонального района. Сложная финансовая ситуация на предприятии возникла из-за банкротства компании «Кристалл-Лефортово», в состав которой входит завод.

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«Промсвязьбанк», как один из кредиторов спиртзавода, арестовал его расчетные счета, чем остановил операционную деятельность предприятия. В письме на имя Петра Фрадкова Виктор Томенко попросил учесть место Иткульского спиртзавода в экономике Алтайского края в целом и Зонального района в частности. Так, за 2018 года в бюджеты всех уровней было перечислено 2,7 млрд рублей, в том числе в краевой – свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, губернатор предложил включить в состав рабочей группы от Алтайского края зампредседателя правительства Александра Лукьянова, уточнил в Facebook начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев. Отметим, предприятие уже несколько раз обращалось в «Промсвязьбанк» с просьбой урегулировать вопрос по долгам, однако понимания не встретило.

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Ранее стало известно, что директор Иткульского спиртзавода Андрей Широков уведомил Центр занятости населения по Зональному району о том, что на предприятии принято решение сократить 192 сотрудника. Позднее было заявлено, что Иткульский спиртзавод отказался от увольнения рабочих. Долги по зарплате за январь (около 10 млн рублей) были полностью закрыты.