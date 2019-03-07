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Последний шанс. Виктор Томенко попросил «Промсвязьбанк» подумать о судьбе Иткульского спиртзавода

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил руководителя временной администрации «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова создать рабочую группу для решения вопроса по задолженности Иткульского спиртзавода. В настоящее время предприятие имеет долг в 140 млн рублей перед банком.

Иткульский спиртзавод - один из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, обеспечивает работой 430 человек и является градообразующим предприятием в селе Соколово Зонального района. Сложная финансовая ситуация на предприятии возникла из-за банкротства компании «Кристалл-Лефортово», в состав которой входит завод.

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«Промсвязьбанк», как один из кредиторов спиртзавода, арестовал его расчетные счета, чем остановил операционную деятельность предприятия. В письме на имя Петра Фрадкова Виктор Томенко попросил учесть место Иткульского спиртзавода в экономике Алтайского края в целом и Зонального района в частности. Так, за 2018 года в бюджеты всех уровней было перечислено 2,7 млрд рублей, в том числе в краевой – свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, губернатор предложил включить в состав рабочей группы от Алтайского края зампредседателя правительства Александра Лукьянова, уточнил в Facebook начальник департамента администрации губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев. Отметим, предприятие уже несколько раз обращалось в «Промсвязьбанк» с просьбой урегулировать вопрос по долгам, однако понимания не встретило.

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Ранее стало известно, что директор Иткульского спиртзавода Андрей Широков уведомил Центр занятости населения по Зональному району о том, что на предприятии принято решение сократить 192 сотрудника. Позднее было заявлено, что Иткульский спиртзавод отказался от увольнения рабочих. Долги по зарплате за январь (около 10 млн рублей) были полностью закрыты.

Автор: Политсиб.ру

Фото: izvestiy-kamen.ru