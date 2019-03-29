Барнаульский коллекционер продает 260 неваляшек времен СССР

Новости 06.03.2019 18:40 574

Барнаулец продает 260 неваляшек советских времен. Информация о продаже размещена на популярном сайте объявлений.

Автор поста отметил, что все игрушки в коллекции – разные: по размеру, цвету и форме. Стоимость полного комплекта составляет 55 тыс. рублей.

Неваляшка (ванька-встанька) была традиционной игрушкой для детей. Принцип её действия основан на том, что внутри присутствует грузило, в результате чего кукла стремится занять строго определённое конструкцией положение, например, головой вверх. Неваляшки продаются в магазинах и сейчас.

Ранее «Политсибру» сообщал о том, что барнаулец продает новую банкноту в 200 рублей. За купюру нестандартного размера он просил 1,5 млн рублей. Другой житель Алтайского края выставил на продажу Коран за 10 млн рублей. Книга насчитывает не менее 300 лет.