ВТБ перевел расчеты с ЦБ на новую платформу

Новости 06.03.2019 19:15 487

ВТБ успешно перевел расчеты с перспективной платёжной системой Банка России на новую платформу взаимодействия P.R.I.S.M, основная задача которой – обеспечить надежный и криптографически защищенный обмен финансовыми сообщениями с ЦБ.

Платформа P.R.I.S.M была разработана ВТБ совместно с компанией Синимекс. Новая система позволила не только централизовать информационное взаимодействие с Банком России, но и обеспечила новый уровень защиты расчетов от мошенников и других внешних воздействий.

Сложность реализации и внедрения P.R.I.S.M в банке была обусловлена масштабом бизнеса ВТБ и существующим ИТ-ландшафтом, построенном на четырех АБС (автоматизированная банковская система). В результате был создан защищенный бесфайловый обмен данными с возможностью гибкой настройки правил доставки финансовых сообщений в ЦБ.

«Банк ВТБ, выступающий одним из лидеров в развитии перспективной платежной системы, был в числе первых, кто отказался от файлового обмена с Банком России и выполнил переход на новую бесфайловую систему, что позволит в разы ускорить обработку платежей», - прокомментировал Валерий Чулков, член правления банка ВТБ.