Пять тысяч малых и средних предпринимателей стали поставщиками РСХБ

Новости 06.03.2019 17:02 435

28 февраля 2019 года Наблюдательный совет Банка подвел итоги закупочной деятельности Банка в 2018 году.

Объем закупок за отчетный период финансовой организации составил более 30 млрд рублей, при этом РСХБ продемонстрировал самые высоки показатели экономии за последние пять лет - более 560 млн рублей.

Большое значение Банк придает развитию здоровой конкурентной среды на профильных рынках и отдает предпочтение конкурентным закупкам. Этот показатель увеличился в три раза по сравнению с прошлым годом. В 2018 году закупки по итогам проведения торгов в рамках конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений преобладали над закупками у единственного поставщика.

По итогам года РСХБ привлек более 5 тысяч новых контрагентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем прямых закупок РСХБ, объявленных только среди субъектов МСП, составил по итогам года 23% всех закупок и почти на 3 млрд рублей превысил аналогичный показатель 2017 года. Всего же за 2018 год РСХБ осуществил у МСП 53% своих закупок.

Итоги 2018 года показывают, что Россельхозбанк остается не только крупным государственным заказчиком, но и надежным партнером для поставщиков любого уровня. Банк обеспечивает выполнение стратегических государственных задач, в том числе – по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.