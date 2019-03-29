Алтайские абитуриенты смогут пройти онлайн-курсы МТС и ГИТИС

Новости 06.03.2019 16:40 521

На базе интернет-платформы для поиска талантов МТС «Поколение М» для абитуриентов ГИТИС впервые запущена система подготовительных онлайн-курсов и заочных предварительных вступительных испытаний. Алтайские школьники могут в онлайн-режиме проходить подготовку к поступлению в крупнейший театральный вуз Европы, осваивая курсы, подготовленные педагогами ГИТИСа по разным направлениям театрального искусства.

Используя полученные знания и навыки, абитуриенты смогут принять участие в театральном онлайн-конкурсе «Мастерская ГИТИС» проекта «Поколение М», который станет базой для прохождения первого тура творческого прослушивания. Для этого участникам от 15 до 18 лет необходимо снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая 2019 года загрузить запись на сайт проекта.

Все полученные видео будут смотреть педагоги ГИТИСа. Авторам лучших работ будет гарантировано прохождение первого тура вступительных экзаменов на актерский факультет, факультет музыкального театра или факультет эстрады и предложено очное участие сразу во втором туре прослушиваний. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.

В поддержку онлайн-конкурса и для вовлечения аудитории в новый формат творческих испытаний МТС и ГИТИС организуют образовательный тур в регионы России. Подростки смогут лично пообщаться с педагогами ВУЗа, поучаствовать в мастер-классах и пройти прослушивание. Ближайшие города, где пройдут прослушивания – Новосибирск (апрель) и Томск (май).