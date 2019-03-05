Мусорный регоператор предупредил о мошенниках на алтайском рынке ТКО

Новости 06.03.2019 12:29 531

Региональный оператор по обращению с ТКО в барнаульской зоне «ЭКО-Комплекс» рассказал о первых случаях мошенничества при заключении договоров на вывоз мусора. Пока речь идет о Ребрихинском районе, сообщили в компании.

Здесь жителей пытаются обмануть лже-представители «ЭКО-Комплекса». Известно, что пара молодых людей предлагает гражданам заключить договор на вывоз мусора. За оформление документов они просят заплатить 200 рублей. Кроме того, мошенники убеждают в необходимости оплатить им и сумму, указанную в квитанции за услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами». В «ЭКО-Комплексе» подчеркнули, что эти люди не имеют никакого отношения к компании.

Представители регоператора в районах барнаульской зоны не обходят жителей, чтобы заключить договора. Сделать это можно только в офисе перевозчика на территории. Исключение составляют юридические лица: к ним могут приходить представители регоператора. За оформление документов на вывоз мусора никакие деньги с людей не берутся, - подчеркнул заместитель генерального директора «ЭКО-Комплекса» Никита Бобров.

В компании уточнили, что за вывоз ТКО можно платить в банках и на Почте России.О случаях мошенничества можно сообщать по телефону горячей линии регоператора и обращаться в полицию.