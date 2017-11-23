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В Алтайском крае семью с детьми госпитализировали из-за отравления газом

Новости
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В Локтевском районе Алтайского края двое взрослых и 2 ребенка отравились угарным газом. Семью госпитализировали, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Спасатели отмечают, что в доме не было открытого огня, задымления, каких-либо признаков возможной опасности. Отметим, что в зимний сезон в крае зарегистрировали несколько других случаев отравления жителей угарным газом.

Для человека угарный газ — сильнейший яд. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Было бы ошибкой думать, что угроза отравления существует только в домах с печным отоплением. Окись углерода образуется при неполном сгорании ЛЮБОГО топлива. Газ, уголь, дрова, бензин и так далее — не имеет значения. Различна лишь степень риска, - предупреждает МЧС России.

Четверых госпитализировали после отравления угарным газом в Алтайском крае

Четверых госпитализировали после отравления угарным газом в Алтайском крае

Новости

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Tumba.kz

#угарный газ #отравление #МЧС