Власти Барнаула: 320 домов в городе находятся под угрозой подтопления

Новости 06.03.2019 10:07 1142

Власти Барнаула уточнили перечень мест возможного подтопления весной этого года. Так, могут быть подтоплены 35 участков дорог, 320 домов и восемь социальных объектов, сообщила городская администрация.

Наибольшее опасение вызывают микрорайон Затон и поселок Ильича.

«Благодаря проведению превентивных мероприятий по отсыпке низменных мест и обваловке территории в мкр.Затон критический уровень подтопления из-за подъема воды в р.Оби повысился с 540 до 560 см. В результате отсыпки и расширения защитной насыпи в п.Ильича критический уровень подтопления повысился с 600 до 650 см. По итогам проверки системы оповещения в мкр.Затон и в п.Ильича находятся в работоспособном состоянии. Проводится подворовый обход жителей», - рассказали в мэрии.

Специалисты продолжают уточнять количество детей, тяжелобольных, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и иных категорий граждан, которые проживают на подтапливаемых территориях. Также власти ведут учет животных и плавательных средств у населения.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ создана группировка сил и средств. Чтобы смягчить последствия подтопления Барнаула, с придомовых территорий вывозят снег, управляющие организации очищают кровлю шатровых крыш многоквартирных домов от снега и наледи, на участке русла реки Пивоварка распиливают лед и т. д.

Смотр водооткачивающей техники пройдет до 20 марта.