Алтайский край увеличит расходы на газификацию

Новости 06.03.2019 8:45 660

В 2019 году власти Алтайского края направят на газификацию региона 730,6 млн рублей, что на 20,4% превышает уровень прошлого года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.

Основной объем этих средств край вложит в проектирование и строительство газопроводов высокого давления, перевод на газ котельных и «выполнение обязательств Алтайского края по подготовке потребителей к приему природного газа по плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ».

В 2019 планируется построить 120 км газопроводов, а также газифицировать 3,8 тыс. домовладений и 20 котельных. Напомним, годом ранее в крае ввели в эксплуатацию 153,7 км газопроводов, газифицировали почти 4,5 тысяч домовладений и 107 котельных.

В рамках региональной программы по обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами и государственной программы по развитию сельского хозяйства краю в 2019 году предстоит строительство 42 объектов, среди которых – 36 газопроводов и 8 котельных. Работы будут провестись на территории 11 районов, а также в городах Новоалтайск, Белокуриха, Барнаул.

Наиболее значимым, по данным министерства, станет строительство трех межпоселковых газопроводов: к поселку Гордеевский и селу Октябрьское в Троицком районе, поселку Кировский и селу Точильное в Смоленском районе, к селам Красный Яр и Шульгинка в Советском районе. Ранее эти населенные пункты не были газифицированы.

Также власти края продолжат проектирование объектов газоснабжения. В 2019 году такая работа будет вестись по 11 объектам в Смоленском, Троицком, Ребрихинском, Алтайском, Бийском и Советском районах и в городе Новоалтайск.