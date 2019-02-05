В Алтайском крае задержали браконьера, убившего двух косуль

Новости 06.03.2019 8:11 399

В конце февраля в селе Столбово Алтайского края житель Камня-на-Оби убил двух косуль. Сотрудники уголовного задержали преступника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Туши убитых животных мужчина разделал на мясо и забрал себе домой, где его и обнаружили сотрудники полиции. У мужчины изъяли четыре охотничьих ружья, одно из которых незарегистрированное.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ - незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба. Сумма материального ущерба, причиненного государству, составила более 200 тысяч рублей. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения - подписка о невыезде.