Депутаты АКЗС начали отчитываться о доходах и имуществе

Новости 05.03.2019 16:45 1654

В Алтайском краевом Законодательном собрании первые семь депутатов сдали декларации о доходах, расходах и имуществе за 2018 год. Об этом сообщил на своей странице в Facebook эсер Владислав Вакаев. Известно, что помимо Вакаева, о доходах отчитались Людмила Суслова и Евгения Боровикова.

«Коллеги из региональных парламентов, не забываем, что для нас последний срок сдачи деклараций – 31 марта. А для муниципальных депутатов – на месяц позже. Но лучше все-таки не откладывать. А то прокуратура не дремлет», – напомнил политик.

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В разговоре с корреспондентом «Политсибру» Вакаев отметил, что прошедшие за последний год судебные разбирательства по поводу неверно поданных деклараций должны добавить дисциплины депутатам всех уровней.

«В истории декларациями муниципальных депутатов есть рациональное зерно. Я заметил, что мои коллеги очень внимательно отнеслись к текущей кампании. Учитывая то, что мы, депутаты регионального парламента, должны показывать пример муниципалам, я думаю, все мои коллеги очень внимательно отнесутся к подаче сведений о доходах и имуществе», – рассказал Владислав Вакаев.

Между тем по мнению эсера, несколько депутатов барнаульской и бийской городской думы могут лишить мандатов «в целях профилактики».

Напомним, в 2018 году прокуратурой Бийска были найдены нарушения в декларациях 17 из 30 депутатов гордумы, а в барнаульской думе нарушителей оказалось 14 из 40 человек. Однако позднее прокуратура сократила этот список до 5 фамилий. В числе фигурантов значились Вячеслав Перерядов, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов (все представляют «Единую Россию») и Егор Банщиков («Справедливая Россия»). Именно их нарушения оказались самыми серьезными на фоне других коллег по депутатскому корпусу, полагает прокуратура.