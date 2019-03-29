Участки двух барнаульских переулков перекроют из-за строительства теплосети

Новости 05.03.2019 15:48 400

В Барнауле поэтапно будут перекрывать движение на участках переулков Трудовой и Некрасова. Первый участок, попавший под ограничение, перекроют 15 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 15 марта по 15 апреля закроют участок переулка Трудового от дома №10 до дома №16, в районе домов №18, 24, дома №20 по улице Кирова;

С 5 апреля по 10 мая будет перекрыт участок дороги от дома №18 до дома №24, в районе домов №32, 35, 37, дома №19 по улице Песчаной;

С 10 мая по 30 июня - от дома №20 по улице Кирова до дома №19 по улице Песчаной, от дома №32 до дома №35, от дома №37 до дома №37 по улице Крупской, включая перекрытие улицы Димитрова, в районе пересечения с переулком Трудовым;

С 15 по 30 июня будет организовано перекрытие проезжей части переулка Некрасова в районе здания №31.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках и заранее выбирать маршруты объезда.