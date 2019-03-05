«Мучился от боли»: учитель школы в Барнауле проигнорировал травму ребенка

Новости 05.03.2019 14:45 1486

В барнаульской школе №106 произошел серьезный инцидент. Учительница проигнорировала серьезную травму ученика, сообщила подписчица «Барнаул 22».

Жительница Барнаула Мария Гущина рассказала о том, что 4 марта один из учеников второго класса на перемене порвал связки правой ноги. На перемене после второго урока ребенок шел по коридору, когда другой ученик поставил ему подножку. Ребенок упал, а третий школьник упал на него сверху.

«Мальчик мучился от боли, но преподаватель не обращала на это внимания. Не обратилась к медикам, не сообщила матери о травме ребенка, еще и оставила школьника досиживать до 5-го урока. По словам ребенка, учитель даже не разрешала спуститься за телефоном, чтобы позвонить маме», - сообщила женщина.

После последнего урока педагог отправила ребенка одного домой без какого-либо сопровождения. Позже он встретил маму одноклассницы по имени Ольга, которая помогла ему добраться до дома.

В социальной сети отметили, что учитель не хочет брать на себя какую-либо ответственность, не идет на диалог. Плюс ко всему, по словам Марии Гущиной, «учителя много раз пытались убрать с этого класса, но как будто никто не слышит, на все закрываются глаза».

Директор общеобразовательного учреждения Лариса Матвеева подтвердила корреспонденту «Политсибру» информацию о данном инциденте. Родительница ребенка обратилась к руководству школы с просьбой разобраться в ситуации.