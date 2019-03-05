В Алтайском крае строят поселок для сотрудников деревообрабатывающего комбината

Новости 05.03.2019 18:05 562

В селе Павловск Павловского района заканчивается возведение второго этажа двенадцатиквартирного дома для сотрудников деревообрабатывающего комбината. Идет монтаж стропильно-балочной системы. В доме предусмотрено три вида планировок: однокомнатные площадью 44 м2, двухкомнатные – 54 и 55,5 м2.

В квартирах будут большие портальные окна (от пола до потолка), балкон либо терраса, совмещенная кухня-гостиная, высокие потолки и просторные санузлы. В качестве материала для стен используется клееный брус, собственное производство которого находится в селе Топчиха Топчихинского района.

Проект включает 24 дома, в том числе два многоквартирных, шесть таунхаусов, дома по индивидуальным проектам площадью 100-200 м2, детскую игровую площадку, зоны для отдыха и спорта. Проживать в поселке будут сотрудники Павловского ДОКа. У специалистов, которые переедут в Алтайский край из других регионов на постоянное место жительства, будет преимущество при заселении. Ожидается, что на строительство нового поселка компания «Алтайлес» потратит порядка 100 млн рублей собственных средств.

На Павловском деревообрабатывающем комбинате запустили энергоцентр Новости 05.03.2019 8:15 Розжиг камеры сгорания твердого топлива является важным этапом, который предшествует запуску ДОКа 439

Напомним, в Алтайском крае завершается строительство Павловского ДОКа. 1 марта состоялся запуск энергетического центра: розжиг камеры сгорания твердого топлива. В течение первых дней марта будет производиться сушка обмуровки котла энергетического центра, настройка системы автоматики, холодный запуск отдельных узлов и механизмов, производство первого пара и запуск в горячем режиме системы размола щепы. К концу недели ожидается выпуск первого волокна, прокрутка конвейерных систем со щепой. Выпуск первой плиты запланирован на конец марта.

В Алтайском крае готовится к запуску новый промышленный объект – Павловский ДОК. На комбинате будут работать 191 человек. ДОК полностью автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Основная продукция – плиты МДФ. Сырье – щепа, опилки, низкосортная древесина.