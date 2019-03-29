В АлтГПУ стартовал цикл научно-популярных лекций по краеведению

Новости 05.03.2019 14:15 495

Первую лекцию «У истоков Барнаула» прочитал известный краевед, историк, археолог Вадим Бородаев. Его любовь к истории края чувствуется в каждом слове. Слушатели его лекций невольно заражаются интересом к краеведению, просыпается жажда знаний, пытливый ум начинает задумываться о достоверности, казалось бы, очевидных вещей.

Вадим Бородаев уже неоднократно высказывал свою точку зрения относительно даты основания Барнаула. В рамках лектория он побеседовал на эту тему со студентами исторического факультета.

В своей лекции краевед затронул многие аспекты истории Алтая середины XVIII в. Так, невозможно начинать разговор о Барнаульском сереброплавильном заводе без отсылки к истории Колывано-Воскресенских заводов и вообще появления горно-металлургического производства на территории региона. Поэтому Бородаев много говорил о важности природных ресурсов для становления горно-металлургической промышленности (гидротехнические характеристики территории), производственных традициях, которые вместе с людьми приехали на Алтай с Урала, и, наконец, о государственной политике и деятельности Акинфия Демидова.

Лектор познакомил аудиторию со многими архивными документами, свидетельствующими о том, что Барнаульский сереброплавильный завод был основан в 1739 году. Он отметил, что эта дата ни у кого не вызывает сомнения, а вот когда возник населенный пункт, около которого развернулось производство, до сих пор точно неизвестно.

Из записок шведского путешественника и натуралиста Иоганна Петера Фалька следует, что завод был основан на месте демидовской Барнаульской деревни, возникшей в 1730 г. Но в середине XIX в. Вышла книга статистика Юлия Гагемейстера «Статистическое описание Сибири», где неожиданно всплыла другая дата основания этой деревни – 1738 г. Эти две версии существовали параллельно и совершенно без полемики вплоть до середины XX в., пока алтайский историк Юрий Булыгин не отправился в архив. Там ученый выяснил, что в этот промежуток времени на реке Барнаулке существовало две деревни, имеющие в своем названии слово «Барнаульская», но относящиеся к разным административным единицам: одна в 80 км от территории города в устье реки Касмалы - Барнаульская демидовская, входившая в ведомство Колывано-Воскресенского завода, другая – Усть-Барнаул, располагавшаяся на месте сегодняшнего Барнаула и относившаяся к Кузнецкому уезду. Значит, на территории города никогда не могло быть демидовской деревни, как это было принято в течение долгого времени, и дату основания Барнаула нужно уточнять.

Кроме того, лектор познакомил слушателей с краеведческой литературой, где можно подчерпнуть достоверную информацию, рассказал о коллизиях, связанных с официальной версией основания города, посоветовал студентам чаще ходить в архив и работать с живыми источниками.