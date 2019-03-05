ОНФ назвал «мусорного» оператора по Рубцовской зоне в числе вызывающих недоверие

Новости 05.03.2019 13:40 1013

Общероссийский народный фронт назвал «непрозрачных» региональных операторов по обращению с отходами на пресс-конференции 4 марта. В список вошли два оператора ТКО на Алтае – ООО «ВторГеоРесурс» и ООО «Коммунальщик».

«По итогам проведенного экспертами ОНФ анализа торгов выяснилось, что у ряда региональных операторов по обращению с отходами 0 сотрудников в штате, уставной капитал – от 10 000 до 20 000 руб., а также отсутствует прибыль за 2017 г. (официальные данные за 2017 г., с которыми компании участвовали в конкурсных процедурах)», - сообщает сайт ОНФ.

Все мусорные регоператоры определились с тарифами на услуги в Алтайском крае Новости 18.12.2018 20:21 В Каменской зоне единый тариф не дифференцирован по классам опасности отходов, как и в Алейской зоне 872

Также стало известно, что в штате 5 региональных операторов отсутствуют работники, у 15 есть только 1 работник. Учитывая эту информацию, ОНФ призвал губернаторов внимательно оценить способность таких компаний справиться со взятыми обязательствами и, возможно, принять решение провести новые конкурсы.

«Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения. Если наступит банкротство, то эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам», - рассказал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

По данным газеты «Коммерсант», в числе вызывающих вопросы региональных операторов в СФО фигурируют «Вторгеоресурс» (Алтайский край), «Коммунальщик» (республика Алтай), «Магнит» (Омская область).

«Вторгеоресурс» работает в границах Рубцовской зоны Алтайского края. В неё входят Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский районы.

Мусорного регоператора определили для Рубцовской зоны Новости 28.11.2018 19:45 По итогам конкурса регоператором стало ООО «ВторГеоРесурс» 782

ООО «Коммунальщик» обслуживает в целом Республику Алтай. Цена на вывоз мусора у компании варьируется в пределах 50-60 рублей за одного проживающего.

Интересно, что в начале февраля в Славгородской и Рубцовской зонах по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко были снижены тарифы на вывоз и утилизацию ТКО.

«С региональными операторами по двум зонам - Славгородской и Рубцовской - достигнута договоренность и принято решение о снижении платы граждан за услугу «Обращение ТКО» за январь. По Славгородской зоне выставлено 67,7 рубля с человека, при утвержденном тарифе 111,4 рубля, по Рубцовской зоне - 68,7 рубля, при тарифе 82,4 рубля с человека. Работа в данном направлении будет продолжена», - сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства края.

В Алтайском крае частично снизили тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов Новости 12.02.2019 14:52 Пока речь идет только о 2 территориях из 7 651

Отметим, в 2018 году краевым управлением по государственному регулированию цен и тарифов утверждены тарифы на вывоз и утилизацию ТКО по всем территориям. На тот момент в документе фигурировали следующие цифры.

Барнаульская зона - 67,95 руб./чел (в населенных пунктах, входящих в Барнаульскую зону - 45,68 руб./чел); Бийская зона - 36,74 руб./чел.; Алейская зона - 68,70 руб./чел.; Заринская зона - 41,93 руб./чел; Каменская зона - 46,63 руб./чел; Славгородская зона - 111,43 руб./чел.; Рубцовская зона - 82,44 руб./чел.