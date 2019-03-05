Эксперты спрогнозировали сверхактивность клещей в Алтайском крае

Новости 05.03.2019 12:05 1197

Алтайский Роспотребнадзор спрогнозировал всплеск размножения клещей в этом сезоне. Такая активность наблюдается раз в несколько лет, сообщили «Вести 22».

Численность паразитов возрастёт в разы. На это повлияет много факторов, в том числе погода. В последние годы в Алтайском крае зима была теплой, почва промерзала не сильно, поэтому популяция клещей не снижалась.

В управлении отметили, что в этом году все районы в крае будут эндемичными по клещевому энцефалиту.

«По результатам мониторинга, который провели энтомологи, выявлено, что все 68 территорий Алтайского края являются эндемичными. Год назад таких территорий было 58. Другими словами теперь все территории нашего региона являются не безопасными по клещевому энцефалиту и другим клещевым инфекциям. И люди, проживающие на этих территориях, подлежат иммунизации против клещевого энцефалита», - рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора краевого управления Роспотребнадзора Елена Черкашина.

По словам Черкашиной, клещи еще не проснулись. Но они могут появиться уже в марте, если весна будет ранней. Пик активности придется на третью декаду апреля. Муниципалитеты уже предупреждены о том, что необходимо заранее проводить противоклещевую обработку парков, скверов и кладбищ.

Напомним, клещи являются переносчиками энцефалита. Этот вирус поражает центральную нервную систему и головной мозг. В 2018 году им заразились 22 жителя Алтайского края, 10 из которых стали инвалидами. Наиболее эффективная мера защиты от заболевания - прививка.