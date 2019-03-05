Барнаульская прокуратура настояла на реконструкции путепроводов на Ленина

Новости 05.03.2019 9:16 1166

Прокуратура Барнаула провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания мостовых сооружений на дорогах общего пользования. Так, ведомство вновь выявило нарушение в содержании путепроводом по проспекту Ленина через железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«В связи с ненадлежащим содержанием путепроводов по проспекту Ленина через железнодорожные пути в г.Барнауле (в районе ТРЦ «Пионер»), находящихся в муниципальной собственности, прокуратурой города в администрацию Барнаула ранее вносилось представление об устранении нарушений законодательства при эксплуатации мостовых сооружений», - говорится в сообщении ведомства.

Нарушения вовремя не устранили, в связи с чем в декабре прошлого года прокуратура предъявила иск и обязала органы местного самоуправления реконструировать путепроводы.

В конце февраля Центральный районный суд Барнаула удовлетворил исковое заявление. Вопрос приведения в надлежащее техническое состояние мостовых сооружений в границах городского округа остается на контроле в прокуратуре города.