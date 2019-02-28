«Черный куб» по ошибке присудил главе Кузбасса последнее место в рейтинге образованности

Новости 05.03.2019 7:49 556

Центр социальных инноваций «Черный куб» составил рейтинг образованности губернаторов России. Последнее место ошибочно занял губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщил «Коммерсантъ».

Цивилев занял 85 строчку и набрал всего шесть баллов. На предпоследнем месте - глава Республики Алтай Александр Бердников (7 баллов). Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов набрали по девять баллов. Баллы начислялись по специальным критериям, за основу исследования были взяты биографии губернаторов, размещенные на официальных страницах в интернете, а также в открытых источниках.

«Жаль, что составители рейтинга не запросили у нас уточняющую информацию об уровне образования Сергея Цивилева. При этом, очевидно, что балл в рейтинге по этим критериям у губернатора Кемеровской области должен быть гораздо выше. Иметь за плечами оконченное с отличием Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова и Санкт-Петербургский госуниверситет априори не может считаться низким уровнем образования», - сказал начальник главного управления по работе о СМИ обладминистрации Роман Быков.

Центр социальных инноваций принес извинения Цивилеву за ошибку при составлении рейтинга.

«При подсчете рейтинга была допущена ошибка в определении первого образования губернатора Кемеровской области, повлиявшая на весь расчет итогового результата рейтинга», - говорится в сообщении «Черного куба».

В итоге, Сергей Цивилев набрал 13 баллов и занял 49 строчку.