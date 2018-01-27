«Нива» с людьми провалилась под лед Телецкого озера

Новости 05.03.2019 8:28 652

Вечером 3 марта на Телецком озере провалился под лёд и затонул автомобиль «Нива», в котором находились два человека. Один из них погиб, другому удалось спастись, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Погибший – житель села Иогач. Вечером односельчане поехали от залива Колдор в сторону села Иогач по крупнейшему озеру региона. Из-за плохой погоды, слабой видимости они сбились с пути. Их автомобиль провалился в трещину на льду.

Отметим, что проезд по Телецкому озеру на транспорте в настоящее время запрещен. Власти предпринимают ограничительные меры, чтобы предотвратить выезд техники на лёд.

«Однако граждане пренебрегают предупреждениями об опасности и подвергают свои жизни неоправданному риску», - рассказали в МЧС.